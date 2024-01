Agricultor tailandês cria obras de arte em plantação de arroz através da "Arte Tanbo"

A "arte Tanbo" é bastante popular nos países do leste asiático; Confira galeria de imagens

No norte da Tailândia o agricultor Tanyapong Jaikham e sua equipe vem transformando plantações em verdadeiras obras de arte. Ao invés de simples arrozais, quem passa pelo local vê o desenho gigantesco de um gato abraçado a um peixe, entre outros.

Com a técnica chamada de "Arte Tanbo", Jaikham utiliza mudas de arroz de cores diferentes para criar desenhos nas plantações. A partir de coordenadas de GPS, os agricultores posicionam as mudas de acordo com os contornos dos desenhos escolhidos.

