Panetone sabor Caribe chega às lojas até setembro, anuncia Garoto

A Nestlé espera ampliar as opções de sobremesas natalinas com o novo sabor de panetone Caribe. / Crédito: Divulgação/ Nestlé

A Nestlé, por meio da marca Garoto, anunciou o lançamento do panetone sabor Caribe, inspirado no bombom clássico de banana-passa com chocolate. O produto chegará às lojas em setembro, antecipando o clima natalino para os consumidores. O panetone, de 450 gramas e preço sugerido de R$ 31,99, traz massa de fermentação natural, pedaços de banana-passa e recheio cremoso, remetendo ao sabor característico do bombom que há décadas divide opiniões.