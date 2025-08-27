Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Panetone sabor Caribe chega às lojas até setembro, anuncia Garoto

O produto chega às prateleiras em setembro e promete movimentar as vendas de Natal com um dos sabores mais polêmicos e nostálgicos da marca
Autor Luciana Cartaxo
A Nestlé, por meio da marca Garoto, anunciou o lançamento do panetone sabor Caribe, inspirado no bombom clássico de banana-passa com chocolate. O produto chegará às lojas em setembro, antecipando o clima natalino para os consumidores.

O panetone, de 450 gramas e preço sugerido de R$ 31,99, traz massa de fermentação natural, pedaços de banana-passa e recheio cremoso, remetendo ao sabor característico do bombom que há décadas divide opiniões.

A novidade é resultado de pedidos recorrentes do público e do sucesso de versões anteriores, como os ovos de Páscoa Caribe, que tiveram grande procura e esgotaram rapidamente desde que foi lançado em 2024.

Panetone da Nestlé: novidade nos sabores 

Além do sabor Caribe, a linha de panetones da Nestlé conta com outros clássicos, como Alpino, Charge e Nestlé Trufado. A marca aposta em estratégias que unem inovação e nostalgia, buscando agradar tanto os fãs fiéis quanto os novos consumidores.

A estratégia reforça o apelo do Caribe, um dos bombons mais vendidos da Garoto, que já havia ganhado versões em caixas sortidas, cookies e ovos de Páscoa. Enquanto alguns deixam o bombom esquecido na caixa, outros a compram justamente por seu sabor único.

Com a novidade, feita a quatro meses de antecedência do Natal, a Nestlé espera ampliar as opções de sobremesas natalinas, trazendo uma combinação que promete movimentar as vendas no período festivo e atrair curiosos para experimentar o panetone inspirado em um dos sabores mais emblemáticos da marca.

