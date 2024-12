Do "Valeu, Natalina!" até o "chega a manteiga derrete", relembre memes clássicos de Natal

Dois dos memes mais conhecidos de Natal surgiram em cidades nordestinas. A Panificadora Alfa se localiza em Codó, Maranhão, e o Rabelo Supermercado em Russas, Ceará. / Crédito: Reprodução/YouTube e Instagram

Decorem suas casa, vistam suas toucas de Papai Noel e ligue o som pois o Natal está chegando! E junto com a data, vêm as ceias em família, as árvores enfeitadas, luzes pisca-pisca, a clássica cena de algum parente enfrentando os supermercados lotados em busca de um último ingrediente, e claro, uma avalanche de memes! Para além dos típicos comportamentos de fim de ano, intrínsecos às formalidades desse período, o brasileiro fortalece aquilo que é um dos carros-chefe da cultura do país: a produção de memes. O POVO separou alguns dos mais marcantes desta época do ano. Relembre:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Uma touca de cetim ou um "pantonete" misterioso? O mês de janeiro sempre vem com as tradicionais queimas de estoque dos produtos natalinos ou que sobraram nas prateleiras após o fim do ano. Numa situação como esta, Júlia, moradora da cidade do Recife, protagonizou, recentemente, um dos memes de Natal mais conhecidos.

@julinhaaunica ♬ som original - Júlia a única Ao ir ao mercado comprar uma touca de cetim, a tiktoker, surpresa com o valor do panetone, quena "liquidação" de janeiro custava apenas R$ 6,99, ela acaba trocando algumas letras e pronuncia erroneamente as palavra "pantonete" e "pantonote".

A situação viralizou nas redes sociais e ultrapassou a marca de mais de 14 milhões de visualizações e 1,5 milhão de curtidas apenas no TikTok. O meme segue sendo compartilhado, remixado e reproduzido neste fim de ano. "All i want for Christmas is..." memes Lançada em outubro de 1994, a canção "All i want for Christmas is you", de Mariah Carey, se tornou um grande sucesso em todo o mundo. Apenas nos Estados Unidos (EUA) o álbum cujo a canção se encontra conquistou 5 vezes o disco de plantina e mais de 5,6 milhões de unidades foram vendidas. A canção serviu de base para a criação de diversos vídeos virais de pessoas dançando ao ritmo do single de Carey. Um deles aconteceu no município cearense de Russas, a 165 quilômetros de Fortaleza.

Rita, Ryan e Luana protagonizam o vídeo publicado pelo perfil oficial do Rabelo Supermercados em dezembro de 2021. Ao som do hit atemporal, o trio apresenta algumas ofertas de itens da ceia de Natal que são vendidos pelo comércio. O vídeo original foi visto mais de 546 mil vezes e tem mais de 31,5 mil curtidas. A ideia do vídeo partiu dos próprios funcionários.

O hit natalino de Mariah Carey já havia servido de base para um outro momento de dança viral, mas como um remix. Não se sabe a origem do meme, apenas que a gravação original foi realizada em 2017 e que as participantes performavam a "Dança do Créu".