Pesquisadores descobrem inseto-pau gigante na Austrália; veja imagens

Pesquisadores da Universidade James Cook, na Austrália, identificaram uma nova espécie de inseto-pau que pode ser o mais pesado já registrado no país

Todavia, o mais impressionante para os cientistas é o peso corporal do Acrophylla alta:

Segundo os pesquisadores, o tamanho incomum de 40 cm do inseto pode ser uma adaptação evolutiva às temperaturas frias e úmidas do ambiente em que vive. Ele foi encontrado em uma floresta remota em regiões montanhosas.

O inseto foi localizado após uma foto enviada a Ross Coupland, coautor do estudo, chamar a atenção dos cientistas.

"Ele se restringe a uma pequena área de floresta tropical de alta altitude e vive no alto do dossel. Então, a menos que um ciclone ou um pássaro o derrube, pouquíssimas pessoas conseguem vê-lo", detalha Emmott.

Até o momento, apenas fêmeas foram observadas, e os cientistas seguem em busca de um exemplar macho, geralmente menor e visualmente diferente.

Dois indivíduas da espécie recém-descoberta foram incluídos no Museu de Queensland para serem usados por outros cientistas para auxiliar na identificação de espécies, com implicações mais amplas para a conservação do ecossistema.