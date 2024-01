Axolote: conheça o animal exótico que é sucesso no Minecraft

O axolote é um animal exótico originário do México , daí o nome científico Ambystoma mexicanum. O anfíbio despertou curiosidade depois de virar sensação no Minecraft, jogo eletrônico da Mojang Studios.

De acordo com uma lenda mexicana, o animal seria a reencarnação do ser mitológico. A entidade era descrita como um homem com a cabeça monstruosa, semelhante a da salamandra, que fugiu para a água na hora de realizar um sacrifício.

Além disso, ele possui brânquias externas e barbatanas caudais que vão do fim da cabeça até a cauda. O organismo do animal pode se adaptar de acordo com o ambiente que vive, por exemplo, os que vivem na água possuem uma cauda bem desenvolvida, enquanto os que vivem na terra, normalmente, não desenvolvem o órgão.

Os axolotes podem ser encontrados no local conhecido como Casa del Axolote, na cidade de Chignahuapan, no México. Aproximadamente 20 animais habitam o local e podem ser vistos de perto por quem visita o local.

No Brasil, é possível encontrar o anfíbio no Zoológico de São Paulo, onde o visitante encontrará um espaço dedicado ao axolote.

Ainda é possível encontrar o animal no mundo virtual, a salamandra faz sucesso no jogo eletrônico Minecraft, da Mojang Studios. A desenvolvedora inseriu o axolote no game para ajudar na conscientização sobre a preservação da espécie, como já havia feito com pandas e abelhas.

É possível ter o axolote como animal de estimação?

Se você morar no México, sim. Mas antes é preciso de uma autorização especial e ter o seu viveiro credenciado pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do México.

Após conseguir vencer a burocracia e ter autorização, o tutor precisa se atentar aos cuidados com o “pet”. No Brasil não é possível obter o animal, a criação em cativeiro não é autorizada pelo Ibama.

Qual é o comportamento e o que o axolote come?

O animal é extremamente territorialista, chegando a morder e atacar os seus companheiros de aquário. Além disso, suas brânquias são bastante atrativas para os peixes, que podem tentar pegá-las.

Quanto à dieta, o axalote gosta de girinos, insetos, crustáceos e pequenas minhocas. Os alimentos devem ser macios e de tamanho suficiente para serem engolidos inteiros, afinal, o animal não possui dentes.

Qual o meu animal de estimação ideal? CONFIRA

Curiosidades sobre o axolote



O axolote é um animal que desperta a curiosidade dos cientistas, o motivo é a habilidade do anfíbio de se regenerar sem deixar marcas, o que torna o seu DNA um mistério.

A espécie possui a incrível capacidade de regenerar partes do tecido de sua pele sem deixar qualquer cicatriz. E não é só isso: caso haja necessidade, o animal pode reconstruir até membros internos e suas estruturas musculares, nervosas e sanguíneas.

No entanto, o que mais chama atenção é a capacidade de reconstruir a medula espinhal em caso de lesões e reparar metade do seu coração ou cérebro. Entender como funciona o processo pode contribuir com avanços significativos relacionados à medicina humana.

As informações são do Blog Cobasi, especialista no mundo animal.