Hoje, 25 de julho, é feriado? Veja onde a data é celebrada e quem folga

O sétimo mês do ano é preenchido por férias escolares, festividades e atividades de lazer, mas julho não tem feriado nacional .

Por exemplo, cidades do Sul como Bento Gonçalves, Santa Cruz do Sul e Nova Petrópolis costumam declarar feriado municipal nesse dia.

A data é reconhecida como feriado apenas em alguns municípios , principalmente no Rio Grande do Sul, onde São Cristóvão ou o Colono são considerados padroeiros locais.

Apesar das comemorações, 25 de julho não é feriado nacional . No Ceará , hoje não é feriado em nenhum município, sendo um dia normal de trabalho e aulas, sem qualquer tipo de dispensa obrigatória.

Muitas pessoas confundem feriado com ponto facultativo. A diferença está na obrigatoriedade . O feriado é uma data oficial, criada por meio de lei federal, estadual ou municipal, e garante a dispensa do trabalho.

A data celebra o papel desses imigrantes no desenvolvimento agrícola da região. Em alguns municípios, as duas comemorações são unificadas, gerando eventos locais que misturam religiosidade e cultura rural.

O dia 25 de julho é marcado por duas celebrações para parte da população brasileira: o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, e o Dia do Colono, que homenageia os imigrantes e trabalhadores rurais, especialmente os de origem europeia.

Feriado em 15 de agosto: quais cidades têm folga no Dia de N. Sra. da Assunção? VEJA



Além dos feriados, o governo federal também define alguns pontos facultativos, que podem ou não ser seguidos por estados e municípios.

Funcionários públicos são dispensados do serviço sem prejuízo da remuneração em feriados facultativos. No caso do setor privado, a decisão de dar folga ou não aos funcionários em dias de ponto facultativo cabe aos empregadores.