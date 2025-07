28 de julho é feriado? Veja quem folga, o que abre e o que fecha

Julho não tem feriados nacionais, mas dia 28 do mês é feriado em um estado nordestino; na foto, o Maranhão. / Crédito: Reprodução/Shutterstock/Jose Panda

Julho é preenchido por férias escolares, festividades e atividades de lazer, mas o mês não tem feriado nacional. Na próxima segunda-feira, 28 de julho de 2025, não é feriado em nenhum município do Ceará. No entanto, o Maranhão garante folga no feriado restrito ao estado.

ENTENDA o motivo de 28 de julho ser feriado no Maranhão Dia 28 de julho é feriado no Maranhão O mês de julho se aproxima do fim, mas ainda reserva um importante feriado para os maranhenses: o Dia da Adesão do Maranhão à Independência do Brasil, celebrado no dia 28. A data marca a entrada oficial do estado no movimento emancipatório brasileiro e é feriado estadual, conforme determina a Lei n.º 2.457/1964. Feriado em 15 de agosto: quais cidades têm folga no Dia de N. Sra. da Assunção? VEJA

A seguir, veja quem tem direito à folga e quais serviços funcionam durante o feriado. Quem tem direito à folga no Maranhão No Maranhão, o feriado de 28 de julho abrange todos os 217 municípios e é válido tanto para trabalhadores da esfera pública quanto da iniciativa privada. Veja como isso se aplica:

A seguir, veja quem tem direito à folga e quais serviços funcionam durante o feriado. Quem tem direito à folga no Maranhão No Maranhão, o feriado de 28 de julho abrange todos os 217 municípios e é válido tanto para trabalhadores da esfera pública quanto da iniciativa privada. Veja como isso se aplica: Servidores públicos estaduais e municipais terão folga garantida;



Bancos fecham as agências físicas, mas mantêm o atendimento digital e via caixas eletrônicos;



Comércio funciona parcialmente: supermercados, farmácias, restaurantes e outros serviços essenciais podem abrir, conforme a decisão dos proprietários;



Trabalhadores da iniciativa privada também têm direito à folga remunerada, exceto nos casos em que o setor exige expediente, como saúde e segurança. A legislação nacional permite o funcionamento de serviços essenciais durante feriados, o que significa que, mesmo com a folga garantida por lei, alguns profissionais continuam trabalhando mediante compensação.

28 de julho: o que abre e o que fecha no Maranhão No feriado de 28 de julho, todas as agências bancárias no Maranhão permanecem fechadas, conforme orientação da Febraban. Mesmo com o fechamento físico, os serviços digitais seguem disponíveis. Aplicativos, internet banking e caixas eletrônicos garantem operações como pagamentos, transferências e consultas de saldo.

Já o comércio da Grande Ilha (São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa) está autorizado a funcionar. A informação é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão (Fecomércio-MA). Os estabelecimentos de rua e centros comerciais podem funcionar das 8h às 18h, enquanto as lojas situadas em shopping centers estão autorizadas a operar das 10h às 22h. As empresas que optarem pela abertura devem observar o pagamento de 100% de adicional sobre as horas trabalhadas, por se tratar de jornada extraordinária, além de uma gratificação no valor de R$ 50,00 para cada empregado convocado.