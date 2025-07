Hoje, 12 de julho, é feriado? Saiba o que aconteceu na data

Marcado por festividades e lazer, julho não tem feriados nacionais, mas há datas locais. Hoje, dia 12, é feriado? Veja resposta e próximos feriados do ano

Mês das férias escolares, julho é marcado por festividades e atividades de lazer, mas não tem nenhum feriado nacional . Neste sábado, 12 de julho de 2025 (12/07/2025), é feriado em um município do Ceará . Entenda a seguir.

Para quem mora em Piquet Carneiro, o ponto facultativo foi estabelecido nessa sexta, 11, em repartições públicas municipais.

Por que é feriado hoje, 12 de julho?

A data escolhida pela Prefeitura, 12 de julho, é uma referência à instituição formal do município, em 12 de julho de 1957.

Segundo o site de Piquet Carneiro, as origens da cidade estão ligadas à construção da estrada de ferro de Baturité, na década de 1900. Em novembro de 1907, surgiu a estação ferroviária Povoação do Jirau. A região onde hoje é Piquet Carneiro era vislumbrada como ponto de parada do trem.

Ainda conforme o site do município, anos depois, em 1933, a região se tornou distrito de Senador Pompeu. Em 1938, mudou de Jirau para Piquet Carneiro, em homenagem ao engenheiro Bernardes Piquet Carneiro, conhecido por obras significativas no Ceará, como o açude de Cedro, em Quixadá.