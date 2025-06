Noite desta sexta-feira, 20, será a mais longa de 2025; entenda o solstício de inverno

Estações do ano são influenciadas pelo próprio eixo de inclinação da Terra; entenda como acontece o solstício de inverno no Hemisfério Sul / Crédito: iStock

O solstício é um fenômeno astronômico que acontece duas vezes ao ano e indica o início das estações verão e inverno. Nesta sexta-feira, 20, o inverno começa oficialmente às 23h42min (horário de Brasília). Isso significa que a noite entre os dias 20 e 21 de junho será a mais longa de 2025. Esse fenômeno se chama solstício de inverno.

No hemisfério sul, o solstício de inverno ocorre quando o Sol atinge sua menor altura no céu ao meio-dia, fazendo com que o dia seja o mais curto do ano — e a noite, a mais longa.

Solstício de inverno: como esse fenômeno acontece? O nome “solstício” vem do latim solstitium, que significa “Sol parado”. Nesse período, o movimento aparente do Sol no céu parece brevemente interrompido antes de mudar de direção, uma ilusão causada pela inclinação do eixo da Terra, segundo explicação do Clima Tempo. A Terra gira em torno do Sol em um movimento chamado translação, ao mesmo tempo em que gira sobre si mesma, em um eixo inclinado de aproximadamente 23,5 graus.

Por causa dessa inclinação, os raios solares atingem os hemisférios de forma desigual ao longo do ano, provocando as estações.

No solstício de inverno, os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer, no hemisfério norte. Isso faz com que o Sul receba menos luz solar, o que explica os dias mais curtos e as temperaturas mais baixas.



Embora o Brasil seja um país tropical, onde a diferença na duração dos dias nem sempre é tão evidente, a variação se torna mais perceptível nas regiões Sul e Sudeste. Nessas áreas, os dias de inverno são visivelmente mais curtos, com menos horas de luz solar.

Variações nas datas e efeitos em diferentes regiões As datas dos solstícios não são fixas e podem variar ano a ano, ocorrendo geralmente entre os dias 20 e 22 de junho (inverno no Sul) e entre 20 e 23 de dezembro (verão no Sul). Isso se deve às pequenas irregularidades no movimento da Terra.