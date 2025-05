Satélite retornará à Terra após 53 anos, mas local de queda é incerto

A Kosmos 482 foi lançada em 31 de março de 1972 como parte do ambicioso programa Venera da União Soviética, que buscava estudar o planeta Vênus. A missão, no entanto, fracassou quando o estágio superior do foguete UR-500K (Protón-K) não funcionou corretamente, impedindo que a nave ganhasse velocidade suficiente para se libertar da órbita terrestre.

Mesmo como um fracasso técnico, a Kosmos 482 é hoje uma cápsula do tempo. Carrega consigo não apenas equipamentos de pesquisa, mas também a memória de uma era em que as superpotências terrestres travavam batalhas simbólicas nas fronteiras do espaço.

O restante da estrutura, porém, resistiu à corrosão do tempo e da gravidade. Esse longo período em órbita se deve em parte ao seu design robusto, preparado para suportar as altíssimas temperaturas e pressões da atmosfera venusiana.

Com uma inclinação orbital de 51,7 graus, ela pode reentrar sobre uma vasta região do planeta, entre latitudes que incluem países como Estados Unidos , Brasil , Austrália , Índia , China , e grande parte da Europa.

A trajetória da Kosmos 482 é altamente imprevisível devido ao seu movimento descontrolado e ao constante atrito com as camadas superiores da atmosfera terrestre.

A previsão exata do ponto e do horário de reentrada ainda é incerta , pois fenômenos como tempestades solares e variações na densidade da atmosfera superior podem alterar significativamente a taxa de decaimento orbital.

Recentemente, o aumento da atividade solar acelerou a descida de diversos objetos espaciais, e acredita-se que o mesmo fenômeno esteja afetando a Kosmos 482.

Sites como Heavens-Above e Satflare também disponibilizam atualizações em tempo real para o público, indicando a posição da sonda e suas possíveis trajetórias de reentrada.

Satélite Kosmos 482: símbolo da corrida espacial soviética



A história da Kosmos 482 está diretamente ligada ao intenso momento da corrida espacial travada entre a União Soviética e os Estados Unidos durante a Guerra Fria.

No início dos anos 1970, a URSS liderava as missões automáticas para Vênus, tendo realizado pousos bem-sucedidos com as sondas Venera 7 e 8. Essas missões coletaram dados valiosos sobre a atmosfera densa e ácida do planeta vizinho, fortalecendo a imagem tecnológica soviética frente ao mundo.

No entanto, nem todas as empreitadas foram bem-sucedidas. A Kosmos 482 e sua “irmã gêmea” Venera 8 (lançada apenas quatro dias depois e que de fato atingiu Vênus com sucesso) representam os extremos do esforço soviético: de fracassos técnicos silenciosos a conquistas marcantes.

O nome "Kosmos" era frequentemente utilizado para encobrir missões que falhavam antes de deixarem a órbita terrestre, uma estratégia para evitar desgaste público e político durante a guerra ideológica e científica com os EUA.

Satélite Kosmos 482: reflexões sobre o lixo espacial



O iminente retorno da Kosmos 482 também reabre o debate sobre o lixo espacial, um problema crescente que ameaça a segurança de satélites operacionais, astronautas e, em casos raros, até a população em solo.

Estima-se que mais de 30 mil objetos com mais de 10 cm estejam atualmente em órbita, sendo monitorados continuamente. A maioria queimará na atmosfera ao reentrar, mas estruturas mais densas e resistentes — como o casco da Kosmos 482 — podem alcançar a superfície terrestre.

À medida que a indústria espacial avança e a presença humana se expande no espaço, aumenta também a urgência por legislações e acordos internacionais mais robustos para controlar e mitigar os riscos dos detritos orbitais.