Cientistas descobrem sinais misteriosos na Antártida; entenda

Detectado pela primeira vez em 2016, um sinal de rádio vindo do gelo antártico intriga cientistas e desafia leis conhecidas da física / Crédito: Johan Ordonez / AFP

Em meio à vastidão gelada da Antártida, cientistas captaram sinais de rádio vindos do subsolo que parecem desafiar o que se sabe sobre as leis da física.

As anomalias foram detectadas por experimentos realizados com a antena Anita (Antarctic Impulsive Transient Antenna), um instrumento de alta sensibilidade que sobrevoa o continente em um balão de alta altitude, projetado para captar partículas de alta energia vindas do espaço. No entanto, o que foi registrado deixou os pesquisadores perplexos: sinais ascendentes, emergindo do gelo, em uma direção oposta à esperada para partículas subatômicas conhecidas. Sinais misteriosos na Antártida: o que pode ser? Os eventos em questão não só desafiam as teorias convencionais da física de partículas, mas também levantam a possibilidade de que fenômenos até então desconhecidos possam estar ocorrendo abaixo da superfície antártica. Desde sua primeira detecção, ainda em 2016, os sinais voltaram a ser observados em outras ocasiões e seu padrão incomum tem alimentado tanto debates científicos quanto especulações mais ousadas.

Normalmente, partículas como os neutrinos — conhecidas por atravessarem a matéria com extrema facilidade — são esperadas em direções descendentes, ao colidirem com a atmosfera superior. Mas, no caso observado pela Anita, essas partículas pareciam emergir do próprio interior do planeta, o que exigiria um comportamento oposto ao previsto pelo modelo padrão da física. Sinais misteriosos na Antártida: hipóteses Uma das hipóteses levantadas é que esses sinais sejam causados por um tipo raro de neutrino de “massa pesada” ainda não identificado, ou até mesmo por uma forma de matéria escura.