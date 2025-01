Sol da meia-noite: saiba o que é, onde e quando ver o fenômeno natural

Confira os lugares na Terra que o Sol pode brilhar por 24 horas, sem cessar; entenda como o fenômeno acontece / Crédito: Pixabay

O sol da meia-noite é um fenômeno natural que faz com que o Sol permaneça visível por 24 horas seguidas em determinadas regiões do planeta. O evento ocorre devido à inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol e acontece nos meses de verão nos círculos polares Ártico e Antártico. Calendário astronômico 2025: SAIBA o que será observado no Brasil



De acordo com a Encyclopedia Britannica, o fenômeno ocorre porque a inclinação da Terra faz com que algumas áreas próximas aos polos recebam luz solar contínua durante um período do ano.

Nos polos, esse efeito pode durar até seis meses, enquanto em outras latitudes elevadas, o tempo de duração varia conforme a localização. Nos meses de verão do Hemisfério Norte, o sol da meia-noite pode ser visto nas regiões ao norte do Círculo Polar Ártico, enquanto no Hemisfério Sul, ocorre nas áreas ao sul do Círculo Polar Antártico. Já no inverno, ocorre o fenômeno oposto, conhecido como noite polar, quando o Sol permanece abaixo do horizonte durante todo o dia.

Onde ver o sol da meia-noite? Sol da meia-noite: entenda fenômeno astronômico. No registro, campo de flores na Noruega Crédito: Vidar Nordli-Mathisen na Unsplash O fenômeno pode ser observado em países e territórios que se encontram dentro dos círculos polares. De acordo com fontes governamentais dos Estados Unidos e da National Geographic Portugal, algumas das principais localidades incluem:



América do Norte: Yukon, Nunavut e partes do noroeste do Canadá, Alasca (EUA);



Yukon, Nunavut e partes do noroeste do Canadá, Alasca (EUA); Europa: Islândia, Finlândia, Noruega, Suécia e Groenlândia;



Islândia, Finlândia, Noruega, Suécia e Groenlândia; Ásia: Rússia. A cidade de Murmansk, na Rússia, é a maior localizada ao norte do Círculo Polar Ártico e experimenta o sol da meia-noite por 62 dias consecutivos, entre 22 de maio e 22 de julho. Já em Svalbard, na Noruega, o fenômeno dura de 19 de abril a 23 de agosto. Na Finlândia, um quarto do território está ao norte do Círculo Polar Ártico, permitindo que algumas regiões passem 72 dias sem o pôr do sol. Já o Polo Norte pode ter luz solar contínua por seis meses, do final de março ao final de setembro. Com calendários diferentes, ao menos 4 países do mundo ainda não chegaram em 2025; VEJA