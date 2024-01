O dia mais longo do ano: entenda o Solstício, fenômeno que marca o começo do verão

Dias com maior duração da luz do sol, noites mais curtas - fora o calorzão - são características que marcam a chegada do verão, que se inicia no próximo dia 22 de dezembro com o solstício de verão

“O dia que marca o início do verão é chamado de solstício de verão e o dia que marca o início do inverno é chamado de solstício de inverno. Usamos a palavra solstício para o início das duas estações porque ela significa sol parado, em virtude de um movimento que o sol faz que tem duração de um ano, que é o movimento aparente anual do sol”, conta.

O ano se divide em quatro estações, e elas se caracterizam por iniciar com fenômenos que chamamos de solstícios e equinócios. O professor de astronomia e colunista do O POVO , Romário Fernandes , explica que os solstícios marcam a chegada das estações mais extremas, o verão e o inverno.

Recordando as aulas de ciência do fundamental, vamos relembrar o fenômeno que marca a chegada do verão: o Solstício . Caracterizado pelos dias serem mais longos que as noites, o evento astronômico acontece duas vezes ao ano, sempre nos meses de junho e dezembro. Este ano, o evento aconteceu no dia 21 de junho (no hemisfério norte) e volta acontecer no próximo dia 22 de dezembro (no hemisfério sul).

Romário pontua que o movimento consiste em o sol nascer sempre um pouco mais para o lado conforme o passar dos dias e por isso temos aquela ideia de que em certos períodos do ano, o sol ilumina um lado da casa e em outros ele fica em outra posição e é este fenômeno que marca o início do solstício.

“Esse movimento de ida e volta do sol faz com que um parte do ano ele tenha sua nascente para o norte e em outra parte do ano, para o sul e o solstício marca justamente o dia que o sol para”, explica. Por isso o solstício de verão é chamado de o dia mais longo do ano, porque como exatamente neste dia que o sol para — no caso do hemisfério sul, dia 22 de dezembro — temos a luz do sol por mais tempo e a noite tem duração menor.

O oposto de um solstício, o equinócio

Assim como verão e inverno têm seu início marcado pelo solstício, a primavera e o outono também são marcados pelo fenômeno que chamamos de equinócio. O fenômeno se caracteriza por dia e noite com durações iguais, ou seja, 12 horas de dia e 12 horas de noite. É o que explica o professor Ednardo Rodrigues, do Observatório da Universidade Estadual do Ceará

“O equinócio dura apenas um dia, ocorrendo duas vezes ao ano. Um no início do outono, neste ano foi dia 20 de março, e outra no início da primavera que ocorreu no dia 23 de setembro. Todos os outros dias são solstícios, porém as vezes se refere apenas ao dia de menor duração ou de maior duração como ocorrerá no dia 22 de dezembro”, comentou.

Os fenômenos das estações do ano

De acordo com o professor Dermeval Carneiro, do Planetário Rubens de Azevedo, popularmente, podemos dizer que solstícios e equinócios são os dias em que se encerram ou se iniciam as estações do ano. “Os equinócios, por exemplo, ocorrem nos dias 20 de março e 22 de setembro, neste dia, o sol nasce exatamente na linha do equador”, ensina.

“Nos equinócios, temos 12 horas de luz do sol e 12 horas sem a luz do sol. No dia 20 de março, acontece o equinócio outono – no hemisfério sul, e neste dia o sol começa a se deslocar, em movimento aparente, e em 22 de junho atinge o trópico de câncer, iniciando o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul”, pontua Dermeval.