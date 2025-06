Por R$ 33 milhões, fóssil de dinossauro é levado a leilão nos EUA

Fóssil de Ceratossauro com 150 milhões de anos vai a leilão nos EUA por até R$ 33 milhões e reacende debate sobre a venda de achados científicos

Avaliado entre US$ 1,2 milhão e US$ 2,2 milhões (cerca de R$ 18 a R$ 33 milhões), o fóssil batizado de “Barry” reacende um debate cada vez mais acalorado entre a ciência e o mercado, sob até que ponto a comercialização de patrimônios paleontológicos deve ser permitida.

Se Barry será exibido em um museu ou ficará trancado em uma sala luxuosa de colecionador, o martelo decidirá.

Leilão de fóssil: histórico do esqueleto

Com cerca de 2,1 metros de altura e 6 metros de comprimento, Barry foi descoberto nos anos 90, nos Estados Unidos, e pertenceu, por décadas, a uma coleção particular.

Restaurado em 2022 por uma empresa italiana, o fóssil impressiona pelo grau de preservação — mais de 90% do crânio e 80% do esqueleto original foram mantidos. É, segundo especialistas, um dos fósseis mais completos do gênero já encontrados.