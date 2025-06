Baleias estão usando bolhas para se comunicar com humanos? Entenda

As baleias têm demonstrado comportamentos direcionados a humanos — como se estivessem tentando iniciar algum tipo de diálogo visual ou simbólico com os mergulhadores e embarcações próximas.

O comportamento, registrado em diferentes locais do oceano, vem chamando a atenção de cientistas e levantando uma possibilidade intrigante — e até agora sem precedentes: Estariam as baleias tentando se comunicar com os humanos?

Segundo reportagem do site The Debrief, os pesquisadores estão aplicando técnicas de análise linguística e inteligência artificial para identificar possíveis estruturas e repetições nos sons e comportamentos das jubartes.

Em entrevista à Vice, pesquisadores afirmam que se está diante de um potencial "diálogo interespécies", e que a resposta — ou a falta dela — podem dizer mais sobre os próprios humanos do que sobre as baleias.



Além disso, o fenômeno representa um novo campo de estudo para a ética ambiental. Se as jubartes forem mesmo capazes de intenção comunicativa com humanos, o impacto disso sobre responsabilidade com os oceanos e as espécies marinhas será imenso.