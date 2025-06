Missão espacial brasileira pretende escanear biomas na Amazônia e no Cerrado com IA

O sistema está em fase de revisão e ajuste, com o lançamento do piloto da plataforma previsto para o segundo semestre de 2025 / Crédito: Divulgação

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A iniciativa promete entregar insumos valiosos para o desenvolvimento de políticas públicas de preservação e desenvolvimento socioeconômico-ambiental do ecossistema. Ele integra hardware e software para aliar a captação, geração e processamento de informações coletadas via sensores terrestres e tecnologias de comunicação por satélite. A tecnologia pode, também, influenciar na gestão agrícola, no ganho de eficiência energética e hídrica da região e na detecção precoce de ameaças naturais. O projeto é liderado por Renato Borges, pesquisador e membro sênior do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE), mobilizando, também, uma entidade de fomento à pesquisa do Distrito Federal, uma empresa europeia e universidades do Brasil, Espanha e Reino Unido. Entre as instituições participantes estão cientistas da Universidade de Brasília (UnB). Modelos de IA foram desenvolvidos pela equipe para assegurar o monitoramento contínuo dos ativos ambientais brasileiros. “No longo prazo, a missão poderá ser expandida para fazer a varredura de outros biomas, zonas costeiras, áreas de risco e fronteiras agrícolas tidas como relevantes pelas autoridades”, afirma Renato Borges, também professor da UnB.

Para ele, outro legado consiste em fortalecer o monitoramento ambiental via satélite, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) indicados globalmente para combater os efeitos do aquecimento global. "Ao entregar informações em tempo real, o Perception contribui com mais assertividade em seus objetivos, além das diversas oportunidades para pesquisadores, estudantes e interessados em temas como engenharia aeroespacial, geociências, modelagem climática e muito mais", explica.

O projeto aproveita experiências anteriores proporcionadas pela missão AlfaCrux, nanossatélite que orbitou o planeta entre 2022 e 2024, e coletou informações ambientais e capacitou 30 pesquisadores em tecnologia espacial. Como funciona a tecnologia? O Perception integra o FlatSat Perceive, uma plataforma de teste e validação para redes de comunicação, além de um sistema completo de satélite. Essa estrutura visa dar suporte a futuros satélites e servir como canal de demonstração tecnológica, coletando informações de áreas monitoradas. As informações dos mapeamentos e dados serão acessíveis à comunidade científica, tanto brasileira quanto internacional Crédito: Divulgação

Atualmente, o sistema está em fase de revisão e ajuste de sua arquitetura, com o lançamento do satélite Perceive previsto para o final do próximo ano e o piloto da plataforma Perception para o segundo semestre de 2025. As aplicações do sistema serão divididas em duas frentes principais. Uma delas se concentrará na Floresta Amazônica, com torres de captação de dados, e outra frente será no Cerrado, focada na detecção de informações sobre recursos hídricos e o fluxo de carbono na região. A coleta de dados será realizada por duas redes principais: uma para envio de grandes volumes de informações e outra para comunicação crítica em banda estreita, viabilizada pelo satélite Perceive, que coletará dados de infraestruturas instaladas no solo dos biomas, enviando-os para uma central de processamento e armazenamento.