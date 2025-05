A misteriosa 'vala comum' de dinossauros, onde milhares deles estão enterrados

Escondida sob as encostas de uma floresta exuberante em Alberta, no Canadá , encontra-se uma vala comum de proporções monumentais.

Kevin Church/BBC News Um osso do dedo de um dinossauro encontrado em Deadfall Hills, lar do Edmontossauro

"Então aqui temos todos esses ossos longos e finos. São costelas. E este está impecável — faz parte de um osso do dedo. Esta aqui, não temos ideia do que seja — é um ótimo exemplo de um mistério do riacho Pipestone.".

Estes animais , que viveram durante o período do Cretáceo Superior, eram parentes do Tricerátops. Medindo cerca de cinco metros de comprimento e pesando duas toneladas, as criaturas de quatro patas tinham cabeças enormes, adornadas com um "babado" ósseo característico e três chifres. Sua marca registrada era uma grande protuberância no nariz.

Todos os ossos pertencem a um dinossauro chamado Paquirinossauro. A espécie e a escavação liderada por Bamforth aparecem em uma nova série de documentários da BBC, Walking With Dinosaurs ("Caminhando com Dinossauros", em tradução livre), que usa efeitos visuais e ciência para dar vida a esse mundo pré-histórico.

A temporada anual de escavação acabou de começar — e dura até o outono no hemisfério norte. Os fósseis no pequeno pedaço de terra em que a equipe está trabalhando estão incrivelmente compactados; Bamforth estima que haja até 300 ossos por cada metro quadrado.

"Acreditamos que esse seja um dos maiores leitos de ossos da América do Norte."

"Mais da metade das espécies de dinossauros conhecidas no mundo são descritas a partir de um único espécime. Temos milhares de Paquirinossauros aqui."

Kevin Church/BBC News O riacho Pipestone ainda guarda muitos segredos

Os paleontólogos acreditam que os dinossauros estavam migrando juntos em uma manada colossal por centenas de quilômetros, partindo do sul — onde passavam o inverno — para o norte, onde passariam o verão.

A região, que tinha um clima muito mais quente do que o atual, teria sido coberta por uma vegetação rica, fornecendo alimento abundante para esse enorme grupo de animais que se alimentavam de plantas.

"Trata-se de uma única comunidade de uma única espécie animal em um momento específico, e o tamanho da amostra é enorme. Isso quase nunca acontece no registro fóssil", explica Bamforth.

Walking with Dinosaurs/BBC Studios O Paquirinossauro tinha chifres característicos de unicórnio, como mostra esta imagem gerada por computador

Animais maiores oferecem pistas

E este trecho do noroeste de Alberta não era apenas o lar do Paquirinossauro. Dinossauros ainda maiores vagavam por essa terra, e estudá-los é essencial para tentar entender esse antigo ecossistema.

A duas horas de carro, está Deadfall Hills. Para chegar lá, é preciso fazer uma caminhada pela floresta densa, atravessar com dificuldade um rio com correnteza forte — ou nadar cachorrinho, no caso de Aster — e escalar pedras escorregadias.

Aqui não é necessário escavar; ossos gigantescos jazem junto à margem, arrancados das rochas e limpos pela água corrente, apenas esperando para serem coletados.

Uma vértebra enorme é rapidamente avistada, assim como pedaços de costelas e dentes espalhados pela lama.

O paleontólogo Jackson Sweder está particularmente interessado no que parece ser um pedaço de crânio de dinossauro. "A maior parte do que encontramos aqui é um dinossauro com bico de pato chamado Edmontossauro. Se for um osso de crânio, trata-se de um dinossauro grande — provavelmente com 10 metros de comprimento", diz ele.

O Edmontossauro, outro herbívoro, vagava pelas florestas como o Paquirinossauro — e está ajudando os paleontólogos a construir uma imagem desta terra ancestral.

Sweder é o gerente da coleção do Museu dos Dinossauros Philip J. Currie, na vizinha Grande Prairie, para onde os ossos destes dois gigantes são levados para limpeza e análise. Ele está atualmente trabalhando em um enorme crânio de Paquirinossauro, com cerca de 1,5 metro de comprimento, apelidado de "Big Sam".

Kevin Church/BBC News Jackson Sweder estuda o 'Big Sam' em busca de pistas

Ele aponta para onde os três chifres deveriam estar na parte superior do "babado", mas o do meio está faltando. "Todos os crânios que estão decentemente completos têm um chifre neste local", diz ele. "Mas este belo e pequeno chifre de unicórnio parece não estar lá."

Ao longo dos anos de trabalho no extraordinário sítio arqueológico, a equipe do museu coletou 8 mil ossos de dinossauros, e as superfícies do laboratório estão cobertas de fósseis; há ossos de Paquirinossauros de todos os tamanhos, de jovens a idosos.

Ter material de tantos animais permite que os pesquisadores aprendam sobre a biologia dos dinossauros, respondendo a perguntas sobre como a espécie cresce e a composição da comunidade. Eles também podem observar variações individuais, para ver como um Paquirinossauro poderia se destacar da manada — como pode ser o caso de Big Sam e seu chifre ausente.

Um evento repentino devastador

Walking with Dinosaurs/BBC Studios A manada provavelmente foi exterminada em um desastre natural

Toda essa pesquisa detalhada, no museu e nos dois sítios arqueológicos, está ajudando a equipe a responder à pergunta vital: como tantos animais no riacho Pipestone morreram ao mesmo tempo?

"Acreditamos que se tratava de uma manada em uma migração sazonal que se envolveu em algum evento catastrófico que efetivamente dizimou, se não toda a manada, uma boa parte dela", afirma Bamforth.

Todas as evidências sugerem que este evento catastrófico foi uma inundação repentina — talvez uma tempestade nas montanhas que enviou uma torrente incontrolável de água em direção à manada, arrancando as raízes das árvores e removendo rochas.

Bamforth diz que o Paquirinossauro não teria a menor chance diante de algo do tipo. "Estes animais não conseguem se deslocar muito rápido devido ao seu grande número, e são muito pesados — e, realmente, não são nada bons em nadar."

As rochas encontradas no sítio arqueológico mostram os redemoinhos de sedimentos da água corrente que revirou tudo. É como se a destruição estivesse congelada no tempo como uma onda na pedra.

Kevin Church/BBC News Uma onda pode ser vista em uma rocha encontrada no riacho

Mas este dia de pesadelo para os dinossauros é agora um sonho para os paleontólogos.

"Sabemos que, toda vez que viermos aqui, é 100% garantido que encontraremos ossos. E todo ano descobrimos algo novo sobre a espécie", diz Bamforth.

"É por isso que continuamos voltando, porque ainda estamos descobrindo coisas novas."

Enquanto os integrantes da equipe arrumam suas ferramentas para voltar outro dia, eles sabem que há muito trabalho pela frente. Eles apenas arranharam a superfície do que existe aqui — e há muitos outros segredos pré-históricos à espera para serem desvendados.