'Príncipe Dragão': fosseis descobertos na Mongólia são de um ancestral do T-Rex

Fóssil achado na Mongólia é o parente mais próximo do T. rex já identificado, mudando ideia de que esses predadores surgiram só na América do Norte / Crédito: Divulgação/ Universidade de Calgary

Uma criatura que caminhou pela Terra há mais de 70 milhões de anos, em uma paisagem árida que hoje é o Deserto de Gobi, na Mongólia, pode reescrever parte da história dos dinossauros mais temidos que já existiram. Batizado de “Príncipe Dragão”, um novo tiranossauro identificado por cientistas representa o parente mais próximo conhecido do lendário Tyrannosaurus rex (T-Rex) — e promete mudar tudo que se sabe sobre a ascensão desses gigantes predadores.

A misteriosa 'vala comum' de dinossauros, onde milhares deles estão enterrados

A descoberta foi anunciada nesta quarta-feira, 11 de junho, em estudo publicado na renomada revista científica Nature. O fóssil revela um animal poderoso, mas menor que o T-Rex, com características anatômicas que o colocam como um elo perdido na evolução dos tiranossaurídeos. Ele preenche uma lacuna entre os tiranossauros asiáticos e os colossais predadores norte-americanos.



Fóssil encontrado: joia histórica encontrada na Mongólia

O fóssil do novo tiranossauro foi encontrado na Formação Nemegt, no sul da Mongólia — uma das regiões mais férteis do mundo para a paleontologia. O local já revelou espécies icônicas, como o Tarbosaurus e o Velociraptor, mas o que os cientistas encontraram agora é ainda mais significativo. Segundo o The Guardian, o “Príncipe Dragão”, cujo nome científico ainda está sendo finalizado, possui cerca de 7,5 metros de comprimento.

Embora menor que o T-Rex, que podia ultrapassar 12 metros, o animal já exibia crânio robusto, mandíbulas potentes e dentes adaptados para esmagar ossos — características que marcam os ápices da evolução dos tiranossauros. Rota migratória

A descoberta do "Príncipe Dragão" reforça uma teoria que vem ganhando força nos últimos anos, a de que os ancestrais dos tiranossauros gigantes evoluíram inicialmente na Ásia e depois migraram para a América do Norte por meio de pontes terrestres durante o Cretáceo.

Vale ressaltar que a morfologia do “Príncipe Dragão” preenche lacunas cruciais para entender como os tiranossauros asiáticos deram origem a seus primos colossais do ocidente. Fóssil encontrado: elo perdido na linha do tempo

A pesquisa conduzida por paleontólogos da Universidade de Edimburgo e do Instituto de Paleontologia e Geologia da Mongólia indica que essa espécie viveu cerca de 70 milhões de anos atrás — ou seja, milhões de anos antes do surgimento do T-Rex na América do Norte. Conforme o paleontólogo Stephen Brusatte, citado pela Reuters, “o fóssil mostra que o T-Rex não surgiu do nada". "Ele foi o resultado de uma longa e intricada história evolutiva que estamos apenas começando a compreender."