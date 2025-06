Santo Antônio: quais as simpatias mais potentes para atrair o amor?

As festas juninas reacendem a fé em novos encontros e no amor correspondido. O Dia de Santo Antônio , celebrado nessa sexta-feira, 13 de junho , é conhecido por ser o santo casamenteiro; título que atravessa gerações e crenças populares.

Outro ritual simples e poderoso é o da vela rosa , besuntada com mel e canela. Ao acendê-la, faça seus pedidos amorosos e entregue as intenções ao santo.

Entre as mais populares, está a do copo de água . Basta mergulhar uma imagem de Santo Antônio em um copo com água ou cachaça e fazer o pedido com fé. A imagem deve permanecer lá até o desejo se realizar.

Há ainda a simpatia do papel escrito. Antes de dormir, escreva: “Agora irei adormecer para aguardar meu amor me notar.” Repita por sete noites com papéis diferentes.

Quando a mistura estiver morna, adicione mel e jogue do pescoço para baixo, sempre com pensamentos positivos e agradecendo ao santo.

Depois, visite uma igreja do santo, faça o pedido e só então use os objetos normalmente.

Para saber o nome do amado ou amada

Curiosa para descobrir o nome do futuro amor? Vá a uma festa junina no dia 13 com a boca cheia de água e dê voltas ao redor da fogueira.

6 simpatias de amor para fazer na sexta-feira 13; VEJA

O primeiro nome que ouvir pode ser o do seu par. Outra opção é dormir após pedir para sonhar com o rosto do futuro amado, com uma vela acesa e um morango ao lado da imagem do santo.

Para reconquistar um amor antigo

Para trazer um ex de volta, amarre sete fitas coloridas em uma imagem de Santo Antônio e coloque-a no guarda-roupa, de cabeça para baixo, até a pessoa amada voltar.

Também é possível escrever o nome do ex em uma vela branca com mel e rezar pedindo a volta, se for o melhor para ambos. Já no vaso de flores, enterre um papel com o nome da pessoa e regue, solicitando ajuda ao santo.