Simpatia do 1º dia do mês: o que fazer para atrair boas energias?

Um novo mês traz um ar de recomeço, novas possibilidades e renovação de energias. Há quem considere uma nova chance de fazer tudo dar certo. Para quem passa por momentos difíceis, um novo mês também pode ser a chave para acelerar a cura interior.

Por isso, é importante que um novo mês inicie com sentimentos positivos e atração de bons presságios. Você sabe o que fazer para começar o mês bem? O POVO separou algumas dicas para isso acontecer.

1° dia do mês: como começar bem? Para iniciar um novo mês com foco e força de vontade, é interessante revisitar o que foi realizado no mês anterior e também relembrar as metas estabelecidas para o ano. Isso ajuda a perceber se está no caminho certo para realizar o que foi planejado.

Arrumar os ambientes que você mais frequenta também é uma boa dica para iniciar o ciclo a todo vapor. Isso também vale para o meio virtual, pode ser interessante apagar arquivos que você não precisa mais. O clima de renovação vai ser reconfortante.

1° dia do mês: que simpatias trazem boas energias? Soprar canela para atrair prosperidade Essa simpatia já é muito popular entre as pessoas que acreditam em rituais para atrair boas energias. A canela é um elemento natural conhecido por atrair abundância e prosperidade em todas as áreas da vida. Para realizar a simpatia, você precisa ter um punhado de canela. Vá até a porta da entrada da sua casa e assopre a iguaria para o lado de dentro, mentalizando sucesso e realização de projetos.

Soprando a canela em direção à porta, você está levando para dentro a abundância que ela atrai. Também é importante que você repita o mantra: “quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui irá adentrar. Quando essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar. Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar”. O ritual deve ser realizado no primeiro dia do mês e, preferencialmente, no início da manhã.

Moeda na carteira para ter sorte e proteção Para esta simpatia, você precisa de uma moeda e de uma vela branca. No primeiro dia do mês, acenda a vela enquanto segura a moeda e mentaliza sorte e proteção

Enquanto isso, diga a frase: “moeda da sorte, traga-me caminhos abertos e oportunidades positivas. Que eu seja guiado pela energia da sorte em todos os meus passos”. Depois, é só deixar a vela queimar até o fim e guardar a moeda na carteira ou algum lugar seguro.

