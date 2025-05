Dia dos Namorados: Fortaleza está entre os 10 destinos mais buscados, aponta site

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Também foram divulgadas as médias de preços para vir ao Ceará por meio aéreo, que ficou em quinto colocado na análise dos valores mais altos para os mais baixos, com R$ 1.101.

O Nordeste em si se destaca com a maior quantidade de cidades no levantamento turístico, que também engloba os destinos Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Santiago, no Chile. Foram sete municípios da Região na lista das dez rotas mais desejadas.

Porém, apesar de dominar o ranking, as duas primeiras posições ficam com representantes do Sudeste: São Paulo e Rio de Janeiro. Porto Alegre ficou em quinto.



Juntando todas as pesquisas, o buscador mostra uma média de preços para viajar na semana do Dia dos Namorados em R$ 2.169 nas passagens aéreas.

Gustavo Vedovato, gerente regional do Kayak no Brasil, avalia que o Dia dos Namorados acontece em uma época de baixa temporada e os preços identificados na plataforma comprovam isso.