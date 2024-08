O que é Starlink? Empresa de Musk teve contas bloqueadas no Brasil

“Internet de alta velocidade ao redor do planeta”: É assim que a empresa Starlink se apresenta em seu portal oficial. A companhia, uma subsidiária da SpaceX de Elon Musk, teve suas contas bancárias bloqueadas no Brasil nessa quinta-feira, 29, para assegurar o pagamento das multas da rede social X (antigo Twitter).

O envolvimento da Starlink Holding se dá pela falta de representantes do X no País, considerando o fechamento do escritório da empresa por Musk no sábado, 17. Em nota, o perfil da rede declarou estar protegendo “a segurança” da equipe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesta sexta-feira, 30, a companhia pediu a suspensão da decisão do ministro Alexandre de Moraes e o desbloqueio dos valores por meio de ação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF).