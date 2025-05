Ter um pet 'vale' tanto quanto ganhar R$ 500 mil extras por ano ou se casar, diz estudo

O resumo do estudo de Gmeiner e Gschwandtner relata que animais de estimação estão diretamente associados a uma melhor saúde e satisfação dos companheiros humanos. No entanto, ainda é desconhecido se a relação é causal ou apresenta correlação .

"Usando o Painel de Inovação como parte da Pesquisa Longitudinal de Domicílios do Reino Unido, descobrimos que um animal de estimação aumenta a satisfação com a vida em 3 a 4 pontos em uma escala de 1 a 7. Além disso, estimamos o tamanho do impacto dos animais de estimação na satisfação com a vida e no bem-estar humanos em unidades monetárias", dizem os pesquisadores.

Além dos £70 mil (R$ 530 mil em conversão) em termos de satisfação, o estudo cita que as experiências equivalem a encontrar amigos e parentes de maneira regular ou até a um casamento.



