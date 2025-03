Veja como proteger o seu gato de doenças renais

Cuidado com alimentação e hidratação é essencial para manter a saúde do animal

As doenças renais em gatos são condições que afetam os rins, órgãos responsáveis pela filtragem de toxinas e pelo controle do equilíbrio de líquidos e eletrólitos no corpo. Elas podem variar em gravidade, desde disfunções leves até insuficiência renal, que é uma condição mais séria e progressiva.

Os rins comprometidos não conseguem desempenhar suas funções de forma eficiente, o que pode levar ao acúmulo de resíduos no organismo e a desequilíbrios no metabolismo do gato. A insuficiência renal crônica é uma das formas mais comuns, especialmente em gatos mais velhos. “Doenças renais são muito mais frequentes em gatos”, afirma o veterinário Marcio Waldman, fundador da PetLove.