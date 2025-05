Papa Leão XIV enviou mensagem ao Brasil em 2024; veja

Neste sábado, 10, o padre Marcelo Rossi emocionou fiéis ao resgatar um vídeo do Robert Francis Prevost, o Papa Leão XIV, compartilhando uma mensagem ao Brasil. O recado em vídeo foi gravado durante o V Congresso Internacional de Leigos Agostinianos, em 2024.

Na mensagem, enviada à Ordem dos Agostinianos, da qual Leão XIV faz parte, ele aproveitou para celebrar o evento. "A todos os irmãos Agostinianos, e irmãos e irmãs do Brasil: uma grande alegria celebrar aqui em Roma a conclusão deste congresso. Deus os acompanhe sempre. Obrigado pelo vosso trabalho. A bênção do Senhor esteja sempre com vocês, amém", disse em espanhol.