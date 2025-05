Papa Leão XIV revela pela primeira vez o motivo da escolha de seu nome

“O Papa, desde São Pedro até mim, seu 'indigno sucessor', é apenas um servo de Deus e de seus irmãos, nada além disso. Isso ficou evidente no exemplo de muitos de meus predecessores, especialmente no de Francisco”, destacou.

O pontífice nascido nos Estados Unidos e naturalizado peruano também enalteceu o empenho do Papa argentino em manter um diálogo franco com as diversas realidades do mundo moderno. Essa postura, segundo ele, continuará a guiar o Vaticano nos próximos anos.

Quem foi Leão XIII?

Leão XIII, cujo nome de nascimento era Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, exerceu o papado de 1878 até 1903, sendo o 256º líder da Igreja Católica. Seu governo eclesiástico é reconhecido como um dos mais marcantes do século XIX e do começo do século XX, distinguindo-se por uma atitude mais receptiva ao diálogo com a sociedade contemporânea, sem renunciar aos valores essenciais da doutrina cristã.