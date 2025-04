Ney Matogrosso lamenta que a mãe não verá cinebiografia; entenda

A cinebiografia de Ney Matogrosso, "Homem com H", estrelada por Jesuíta Barbosa chega ao cinemas no dia 1º de maio

A cinebiografia de Ney Matogrosso estreia nos cinemas brasileiros no próximo dia 1º de maio , prometendo emocionar o público ao contar a história de um dos artistas mais icônicos da música nacional. Mas uma espectadora muito especial para o cantor não poderá ver o filme: sua mãe, Beita de Souza Pereira.

Cinebiografia que celebra a vida e trajetória de Ney Matogrosso, traz o pernambucano Jesuíta Barbosa no papel principal.

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Estrelado por Jesuíta Barbosa , o longa percorre a trajetória do cantor desde a infância até os dias de hoje, passando por sua juventude, a descoberta da música, os amores intensos e as perdas dolorosas — como a de Marco de Maria, seu companheiro por 13 anos, e de Cazuza, a quem Ney já se referiu como "o grande amor" de sua vida.

“Minha mãe está com 103 anos. Até os 100, ela cuidava do meu sítio e dos nove empregados da fazenda, mas agora não funciona mais”, contou o artista, demonstrando carinho e admiração pela força da mãe ao longo da vida.

Dirigido e escrito por Esmir Filho, o filme retrata a infância do cantor, intérprete, dançarino, ator, diretor e um dos grandes nomes da música brasileira, além de abordar os embates familiares e sua breve passagem pela banda Secos & Molhados.



O longa-metragem também traz para as telas os relacionamentos de Ney com Cazuza, que será interpretado por Jullio Reis, e com Marco de Maria, vivido por Bruno Montaleone, seu companheiro por mais de uma década.



Leia na Coluna Discografia | Ney Matogrosso limita sua 'atitude roqueira' em parceria com o Hecto