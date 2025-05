Dia das Mães deve impulsionar setor de alimentação fora do lar com alta média de 11,4%, estima Abrasel

Bares e restaurantes em Fortaleza apostam com mais força no movimento do Dia das Mães / Crédito: Asttore Forneria / Divulgação

Mesmo em meio a um cenário de instabilidade financeira e forte endividamento, bares e restaurantes do Ceará enxergam no Dia das Mães uma oportunidade de virar, ainda que parcialmente, a maré. Levantamento da Abrasel realizado entre os dias 22 e 29 de abril mostra que 76% dos empresários do setor projetam crescimento no faturamento em comparação com a mesma data no ano passado.

Para a maioria, as previsões são positivas: 27% esperam um aumento de receita entre 6% e 10%, e 19% apostam em até 5%. Outros 17% acreditam num crescimento entre 11% e 20%, e 12% miram um avanço ainda mais expressivo, entre 21% e 30%. Apenas 1% vislumbra alta acima dos 30%. Do lado oposto, 19% acham que o faturamento se manterá estável, e 5% têm previsão de queda.

A principal esperança do setor é que o movimento gerado pela data mais simbólica do primeiro semestre ajude a aliviar o impacto acumulado nos últimos meses. “Essas datas são estratégicas para dar fôlego às empresas. O setor ainda enfrenta enormes desafios para retomar a lucratividade”, explica Taiene Righetto, presidente da Abrasel no Ceará.