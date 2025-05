Por que 4 de maio é dia de Star Wars? Veja origem e frases para a data

4 de maio é dia de Star Wars; veja tudo sobre a data / Crédito: Reprodução/LucasFilm

O Dia de Star Wars (ou Star Wars Day) é celebrado pelos fãs da saga neste domingo, 4 de maio. A data foi escolhida pela semelhança em inglês entre a pronúncia da data e a frase mais icônica da franquia: “May the Force be with you” (traduzida como “Que a Força esteja com você”). O que muitos não sabem é que o 4 de maio era uma data de pouco impacto mesmo entre os seguidores mais fiéis da franquia, mas ganhou força ao longo dos anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cada vez mais países e cidades começaram a receber suas próprias comemorações alusivas à data, como filmes relançados no cinema, produtos promocionais e ações de marketing. Entenda a seguir a origem da data e relembre frases icônicas para celebrar. Por que 4 de maio é dia de Star Wars? O Star Wars Day é uma celebração criada pelos fãs da saga para homenagear o universo de Star Wars. A data, 4 de maio, foi escolhida devido ao trocadilho com a frase mais famosa da franquia. Em inglês, “May the fourth” (4 de maio) soa muito parecido, dando origem ao icônico “May the 4th be with you”.

Star Wars Day: qual a origem da data? A primeira grande menção pública ao termo aconteceu em 1979, quando membros do Partido Conservador britânico desejaram sorte a Margaret Thatcher em um anúncio no jornal: “May the Fourth be with you, Maggie.” Desde então, o dia ganhou força entre os fãs, se expandindo e passando a ser comemorado globalmente, com maratonas de filmes, eventos temáticos e conteúdo online. Star Wars: qual a ordem para assistir aos filmes e séries? VEJA dicas

Star Wars Day: frases da saga para compartilhar na data Para comemorar, nada melhor do que uma boa citação da saga. Confira algumas das falas marcantes da franquia: “Que a Força esteja com você.” (“May the Force be with you.”) – Vários personagens



“Faça ou não faça. Tentativa não há.” (“Do. Or do not. There is no try.”) – Mestre Yoda



“Como deve ser.” (“This is the way.”) – The Mandalorian



“Nossa aparência é um mero reflexo da força vital que cerca todos nós.” – The Clone Wars



“Um grande salto à frente muitas vezes requer primeiro dar dois passos para trás.” – Obi-Wan Kenobi



“A habilidade de falar não faz de você inteligente.” – Qui-Gon Jinn



“É assim que vamos vencer. Não lutando contra o que odiamos, salvando o que amamos.” – Rose



“Mil gerações vivem em você agora. Mas esta é a sua luta.” – Luke Skywalker Star Wars Day: produtos e promoções especiais Além de lançamentos audiovisuais no período, como a segunda temporada de Andor este ano, o 4 de maio virou uma data de ouro para os fãs que querem ampliar suas coleções. Várias marcas lançam produtos e promoções limitadas no Star Wars Day. A Lego, por exemplo, contará com uma ação promocional em 20 lojas espalhadas pelo Brasil: na compra de R$ 299,99 em produtos Lego Star Wars, o consumidor ganha um pin especial da franquia.