Saiba tudo sobre a nova temporada do Fortnite com temática de Star Wars

A próxima temporada do Fortnite, com temática de Star Wars, fez a sua estreia nesta sexta-feira, 2 de maio. A Temporada 3 do Capítulo 6 (Batalha Galáctica) tem diversas novidades, incluindo as novas skins do seu passe de batalha.

Retomando as interações com Star Wars por conta do 4 de maio, data que tradicionalmente celebra a franquia, esta será a primeira temporada do Fortnite com total temática da saga.