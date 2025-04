Papa recebe salário? Entenda remuneração de um sumo pontífice

No site oficial do Vaticano , não há informações sobre a renda do papa Francisco . Mas quem está neste cargo recebe salário? Como funciona a administração dos gastos do líder religioso?

Com um funeral simples, papa Francisco , que morreu na segunda-feira, 21, adotava um estilo de vida mais modesto e econômico no Vaticano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O próprio papa Francisco já chegou a responder essa dúvida em um documentário e falou sobre seu estilo de vida simples. Entenda a seguir o que acontece com as despesas do cargo.

Papa falou sobre salário em documentário: “não me pagam”

O longa-metragem "Amém - Francisco responde", lançado em 2023, apresenta uma conversa de mais de uma hora entre o sumo pontífice e jovens.

Além de preocupações de sua geração em relação às posições da igreja em temas como sexualidade e migração, alguns adolescentes aproveitaram para descobrir curiosidades sobre o santo padre, inclusive quanto a sua remuneração.

“Não, não me pagam!”, respondeu Francisco prontamente ao ser perguntado. “Quando preciso de dinheiro para comprar sapatos ou outra coisa, vou e peço. Eu não tenho salário, mas isso não me preocupa, porque sei que me dão de comer de graça”, afirmou.