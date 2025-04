Aposentos do papa Francisco são selados após sua morte

Santa Sé publicou vídeo mostrando o momento em que selos são colocados; corpo do pontífice já foi colocado no caixão

Conforme o Vaticano, corpo do pontífice já foi colocado no caixão e uma "eventual data para o funeral" pode ser decidida nesta terça-feira, 22, durante congregação.

Os aposentos do papa Francisco no Palácio Apostólico e na Casa Santa Marta foram selados horas depois da sua morte , nesta segunda-feira, 21.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Um vídeo foi publicado pela Santa Sé mostrando o momento em que cada um dos apartamentos recebe um selo vermelho na porta. De forma simbólica, gesto busca "vedar" os cômodos.

Ação faz parte do "rito de constatação da morte e a deposição do corpo no caixão", que ocorreu nesta noite, na capela do andar térreo da Casa Santa Marta.

No local houve a leitura do atestado de óbito do jesuíta. Ato foi validado pelo cardeal Farrell, que passa a desempenhar interinamente as funções de representante máximo da Igreja Católica.