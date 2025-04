'Mudou minha vida': os encontros com o papa que 'quebrava os protocolos'

Rennan Laurente 'Foi um delírio', diz Rennan Laurente, sobre a passagem do papa pelas ruas de Copacabana em 2013 A morte do papa Francisco, aos 88 anos, na última segunda-feira, deixou nos brasileiros uma mistura de sentimentos. "Foi como se fosse alguém muito perto tivesse morrido, e a gente já sente essa falta", conta o analista de marketing Rennan Laurente. "A igreja fica órfã, mas a gente sente também."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Laurente foi um dos milhares de brasileiros que estavam presentes na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em julho de 2013, quando Francisco visitou o Brasil, em sua primeira viagem internacional como papa. E é na memória daquele dia que Laurente se agarra para se confortar pela ausência do líder maior da igreja, o primeiro papa sul-americano e jesuíta da história da Igreja Católica. Para receber a visita do papa, a família de Laurente, toda católica, abrigou dois peregrinos, vindos da Colômbia e da Venezuela. O evento com a presença do papa seria o encerramento de uma semana de atividades da Jornada Mundial da Juventude, o maior encontro do mundo direcionado a jovens católicos. Laurente se recorda da via-sacra que eles participaram, os 13 quilômetros que andaram até a praia de Copacabana e da vigília que fizeram para esperar o papa no domingo. "Viramos a noite numa vigília, e me lembro que estava bem frio", conta.

O papa então beijou a cabeça de Miguel, fez o sinal da cruz em sua testa e depois abençoou Laurente, colocando a mão sobre sua testa. Laurente conta que, passado o momento, as pessoas queriam encostar na criança, já que ela estava abençoada. Mas o que o impressionou mais foi o gesto do papa. "A gente viu a gentileza e a nobreza no papa desde o início. O segurança disse 'não', mas ele quebrava os protocolos. Fez isso durante o percurso todo no Rio", diz Laurente. "Ele era um papa do povo e levou isso ao pé da letra."

A Jornada Mundial da Juventude ocorre desde 1986, acada dois ou três anos, em diferentes partes do mundo e costuma atrair multidões. Em 2013, o evento reuniu milhões de pessoas no Rio de Janeiro, sendo considerado um sucesso pelo Vaticano. Rennan Laurente Rennan Laurente foi voluntário na Jornada Mundial da Juventude, evento que se encerrou com uma missa celebrada pelo papa Francisco no Rio em 2013 A jornada, no entanto, ocorreu em um momento turbulento para o país, próximo ao que ficou conhecido depois como "jornadas de junho": uma série de protestos nas ruas cujo estopim foi a tarifa do transporte público. Ainda assim, 3,2 milhões de pessoas estavam presentes na missa de Copacabana celebrada pelo papa Francisco.