Guiana Brasileira: meme brasileiro irrita portugueses; conheça

Imagem de uma cédula de '50 Gajos', com o rosto de Cristiano Ronaldo, e a bandeira em alusão ao meme da Guiana Brasileira / Crédito: Reprodução/ X (Twitter)

Nos últimos dias, o termo “Guiana Brasileira” dominou as redes sociais e se tornou um dos memes mais comentados da internet. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A expressão, usada de forma satírica para se referir a Portugal como se fosse um novo estado brasileiro, ganhou força por meio de piadas, mapas alterados e montagens que simulam uma suposta “brasilianização” do país europeu.

Com tom humorístico, as postagens viralizaram entre internautas no Brasil — não sem provocar reações mistas entre os portugueses. Guiana Brasileira: como começou o meme

A sátira surgiu nas redes sociais como uma forma de brincar com o aumento expressivo de brasileiros em Portugal. Segundo dados oficiais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), os brasileiros já representam a maior comunidade estrangeira no país, ultrapassando os 400 mil residentes. A partir disso, começaram a circular mapas modificados em que Portugal aparece anexado ao Brasil sob o nome de “Guiana Brasileira”.

Entre os elementos mais populares estão a “nova bandeira nacional” com o lema "Ordem e Bacalhau" (em referência ao "Ordem e Progresso"), placas de localização fictícias e selos estilizados. Um dos memes mais compartilhados mostra até uma suposta cédula oficial da “Guiana Brasileira”, estampada com o rosto de Cristiano Ronaldo, ídolo do futebol português. Guiana Brasileira: clubes e marcas também surfaram na onda

O meme ganhou ainda mais visibilidade quando o Barcelona FC usou a expressão brasileira "Fala galera" ao mostrar uma imagem da jogadora portuguesa Kika Nazareth.

A publicação provocou reações da página Resistência Lusitana, que respondeu com críticas. Na sequência, um usuário brasileiro respondeu com uma imagem em que Portugal aparece como a “Guiana Francesa”. A postagem no X (antigo Twitter) já ultrapassou 2,7 milhões de visualizações. Além disso, o termo “Guiana Brasileira” passou a ser utilizado como localização fictícia em aplicativos como Instagram e TikTok. Internautas criaram check-ins em lugares como “Recife de Lisboa”, “Salvador do Porto” e até “Pernambuco de Coimbra”, misturando nomes de cidades brasileiras e portuguesas de forma satírica.