Influenciadora utiliza memes para falar sobre biologia

Khaily fala sobre biologia em seus vídeos de uma forma engraçada e atualmente acumula mais de seis milhões de visualizações / Crédito: Acervo pessoal

Com mais de seis milhões de visualizações e quase 100 mil seguidores nas redes sociais, a teresinense Khaily Alencar, 27, produz vídeos de biologia usando uma linguagem diferente: a dos memes. No início, a influenciadora fazia vídeos sobre fatos históricos, como a criação do alfabeto pelos fenícios. Segundo ela, a ideia de juntar a linguagem engraçada com fatos curiosos surgiu pois Khaily “gosta muito dos memes”. Além dos memes da internet, ela utiliza gírias da linguagem pajubá, que é bastante usada por mulheres trans e pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, como 'fazendo a linhagem', que significa fazer uma referência a algo ou alguém; o 'atrack', para simbolizar um embate físico; 'debutar', que faz alusão a iniciar uma carreira em alguma profissão, entre outros.

Atualmente, além de produzir vídeos engraçados contando curiosidades sobre os animais, Khaily também é dona de casa e vive com o marido, Tiago Camargo, 35, no Rio Grande do Sul, há cinco anos. Os dois se conheceram pela internet e iniciaram um relacionamento a distância.

Momentos difíceis na infância e adolescência

A influenciadora passou por momentos difíceis antes dos vídeos viralizarem na internet. Ao O POVO, ela contou como tudo começou: “Meu pai sumiu e apareceu uma vez e me levou para Brasília, ficamos uns meses lá, mas ele não deu assistência e a gente ficou na rua. Daí voltamos para Timon”. Com o passar do tempo, a relação com a mãe também ficou complicada. “Teve a época das agressões em casa e também rolava um pouco de agressão na escola. Ter a minha mãe cometendo esses atos descontrolados, fez com que eu me fechasse e eu achei que fosse uma pessoa tímida na infância”, conta. No âmbito religioso, outro episódio de agressão: um fiel incentivava os filhos a realizarem uma perseguição contra Khaily, para que ela não participasse das atividades da igreja.

A influenciadora conta que a partir de todos esses episódios violentos, ela passou a ter comportamentos “anormais para quem ela era”. “Com todas essas coisas acontecendo, eu comecei a ficar muito respondona, batia boca até com os professores”. Depois de ter sido reprovada no 1° ano do ensino médio, Khaily relata que desistiu dos estudos: “Não foi uma escolha correta, mas foi o que uma jovem sem instrução sobre nada na vida vai acabar tomando, né?”. Ainda jovem, Khaily se descobriu como uma mulher trans e o primo, que foi a primeira pessoa transgênero da família, serviu de referência para ela. “Acompanhá-lo naquele sofrimento e ver de certa forma alcançando um ponto de satisfação existencial me fez muito feliz. Em 2017 ele cometeu suicídio e eu entendo 100%”, lamenta.

Khaily alerta sobre a depressão e aconselha que é preciso procurar ajuda: “É preciso se tratar, é uma questão de saúde mesmo”. A influencer conta que uma amizade muito importante na sua trajetória foi a do primo: “Se hoje eu existo, devo a isso...uma amizade indispensável”, destaca. LEIA TAMBÉM | Gambá viraliza após comer bolo de chocolate inteiro e ser internado