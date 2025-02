Montoya, por favor: times de futebol brincam com cena de traição viral nas redes sociais

Corrida de Montoya em 'Ilha da Tentação' virou meme nas redes sociais esportivas entre times e ligas. / Crédito: Reprodução/Ilha da Tentação e Flamengo/X

Se você navegou pelas redes sociais que pautam esportes nas últimas 24 horas, você pode ter visto o post de algum — ou alguns — times ou ligas de esportes com a legenda "Montoya, por favor" seguida de uma foto de um jogador ou esportista correndo. Mas afinal, do que se trata a nova trend das redes sociais esportivas? O Esportes O POVO explica. A frase "Montoya, por favor" faz referência a uma cena viral do reality show 'Ilha da Tentação' edição Espanha. No episódio mais recentemente veiculado na Espanha, um participante chamado Montoya acabou vendo sua namorada, uma mulher chamada Anita, debaixo das cobertas com outro homem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Imediatamente, o participante entrou em estado de choque e expeliu uma montanha russa de emoções com uma grande correria até a casa em que sua amada estava, atitude proibida pela dinâmica do programa. A correria do músico e candidato a vereador espanhol foi alvo de comentários de fãs de futebol, que passaram a compará-lo com jogadores que tem por grande característica a alta velocidade no avanço ofensivo.