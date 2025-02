Thiago Galhardo entra na brincadeira e compartilha meme com Cristiano Ronaldo: "Papai Cris"

Thiago Galhardo entra na brincadeira e compartilha meme / Crédito: Reprodução/ Instagram

A ida do ex-Fortaleza, Thiago Galhardo para o Santa Cruz de Pernambuco, continua dando que falar nas redes sociais. O atacante chegou a comparar o acerto com clube da série D, com a volta de Neymar ao Santos: "Mexeu com Brasil", disse o atleta. Em coletiva na chegada ao clube, Galhardo falou sobre o projeto de restruturação do Santa, e citou "nome de peso" interessado no plano do time pernambucano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nesta quarta-feira, 26, o novo camisa 9 do Santa, chegou a compartilhar em sua rede social, um meme feito com inteligência artificial, que ironiza falas do atleta em entrevista na última quarta-feira, 19.

No vídeo feito por IA, Thiago recebe uma ligação de Cristiano Ronaldo, questionando a ida do jogador ao Santa Cruz: "Eu estou realmente chocado, o mundo inteiro parou com isso, irmão. O preço do dólar aumentou com essa notícia", disse "Papai Cris".