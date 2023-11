5 posições de ioga para melhorar a saúde sexual feminina

Praticar ioga diariamente melhora o desempenho sexual (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock) - Portal EdiCase

A vida sexual é uma parte importante no bem-estar e na qualidade de vida do ser humano e, ao contrário do que muitos pensam, vai muito além do simples prazer carnal. Isso porque a prática é responsável por reduzir o estresse e aumentar a endorfina no organismo, reduzindo os riscos de doenças e impactando diretamente a autoestima das pessoas. No entanto, fatores como estresse, falta de conhecimento e conexão com o próprio corpo tendem a afetar a execução deste ato, podendo prejudicar o apetite sexual. E é aí que as posturas de ioga surgem como uma solução, pois ajudam a aliviar a tensão e melhoram a circulação sanguínea, promovendo uma melhor saúde sexual feminina. Diante disso, selecionamos 5 posturas de ioga para você estimular o apetite sexual e ter uma relação mais prazerosa. Confira:

1. Sukhasana ‘Sukhasana’ melhora a energia sexual (Imagem: fizkes | Shutterstock) Sentada no chão, cruze as pernas e leve os pés um pouco para frente. Mantenha a coluna relaxada e respire profundamente. Esta postura auxilia no relaxamento e na liberação de tensões acumuladas, ajudando a melhorar a circulação e a energia sexual. 2. Viparita Karani ‘Viparita Karani’ alivia o estresse e relaxa o corpo (Imagem: zeljkodan | Shutterstock) Deite-se com a coluna no chão e eleve as pernas para cima, encostadas em uma parede. Encontre uma distância confortável entre o quadril e a parede. Deixe os braços relaxados ao lado do corpo ou, se ficar completamente confortável, coloque as mãos por baixo da sua cabeça e entrelace os dedos. Essa postura promove a circulação sanguínea na região pélvica, descomprime a coluna, relaxa o sistema nervoso e alivia o estresse, contribuindo para uma saúde sexual equilibrada. 3. Baddhakonasana ‘Baddhakonasana’ fortalece áreas do corpo responsáveis pela saúde sexual feminina (Imagem: fizkes | Shutterstock) Sentada no chão, junte as solas dos pés e deixe os joelhos caindo para as laterais. Segure os pés com as mãos e mantenha a coluna solta. Essa postura estimula a circulação na região pélvica, alivia o estresse na virilha e fortalece as áreas relacionadas à saúde sexual feminina.

4. Upavishta konasana ‘Upavishta konasana’ trabalha a flexibilidade dos quadris (Imagem: Koldunov | Shutterstock) Sente-se no chão, abra as pernas em formato de “V” afastando os pés e mantenha a coluna relaxada. Incline o tronco levemente para frente, levando as mãos em direção aos pés ou mantendo-as apoiadas no chão. Deixe o abdômen descansar no espaço entre as pernas. Essa postura trabalha a flexibilidade dos quadris e estimula a circulação da área pélvica e visceral. 5. Uttanasana ‘Uttanasana’ melhora a circulação pélvica (Imagem: fizkes | Shutterstock)