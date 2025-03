Psicólogos descobrem motivo de repulsa em relacionamentos

Pesquisadores analisam o fenômeno "the ick", que causa repulsa repentina em relacionamentos, e identificam gatilhos influenciados por redes sociais

O sentimento de repulsa repentina por um parceiro romântico, conhecido como “the ick”, tem sido tema de debate nas redes sociais e em reality shows. Agora, um estudo conduzido por psicólogos da Azusa Pacific University, nos Estados Unidos, busca compreender as causas desse fenômeno.

Chloe Yin, uma das pesquisadoras do estudo publicado na revista Personality and Individual Differences, relata ter ouvido o termo pela primeira vez no programa Love Island UK, onde uma participante perdeu o interesse pelo parceiro após pequenos hábitos começarem a incomodá-la. A pesquisa sugere que compreender esse sentimento pode oferecer insights sobre os relacionamentos modernos.