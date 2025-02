17 de fevereiro é Dia do Gato; saiba o que ele diz pelo movimento do rabo

A adestradora, no entanto, faz uma ressalva: se o gato estiver com a cauda para cima, mas com os pelos totalmente eriçados, Arrepiado, espetado ou levantado esse gato está bem estressado, ansioso, podendo até avançar em quem estiver por perto. Por isso, é importante estar atento a todos os sinais dos bichanos, não apenas à posição desta parte do corpo.

Segundo Luana Santos, quando a cauda está na altura do corpo, costuma indicar que o gatinho está feliz e relaxado. Se ela está totalmente elevada e rígida, com pequenas movimentações na base dela, “indica um intenso estado de felicidade”, destaca a profissional.

Quando os gatos estão com medo ou assustados, é comum observar a cauda escondida entre as patas ou enrolada em volta dele.

Segundo o estudo, além da cauda, os olhos , o corpo e até as orelhas são capazes de demonstrar o que o felino está sentido em determinados momentos. Veja o que a pesquisa detalhou sobre a linguagem corporal dos gatos em relação ao movimento do rabo:

O rabo do gato é parte sensível da coluna vertebral do bichano que não deve ser tocada.

Além da cauda do gato: todos os sinais importam

É necessário prestar atenção principalmente nos olhos e nas vibrissas Os bigodes do gato são conhecidos, cientificamente, como vibrissas. Eles são identificados como os pelos mais compridos presentes no rosto do animal, tanto perto do nariz quanto acima dos olhos e nos queixos. dos gatos, pois contêm muitas informações. “Sempre que formos analisar a linguagem, devemos averiguar bem a linguagem verbal, não verbal e todo o contexto em que o gato está inserido”, alerta Luana Santos.

A adestradora destaca que já evitou diversas mordidas por entender esses comportamentos. Ela só começa a interagir quando nota que o bichano está à vontade e permite a aproximação, através de sua linguagem corporal e verbal. Respeitar o espaço deles também é importante.

O estudo de 2021 detalhou sobre ficar atento à posição do corpo e às pupilas. Por exemplo, se as pupilas estão no formato de pequenas ovais verticais pode significar que ele está relaxado. Já se elas estão dilatadas e redondas significa o sentimento de excitação, seja por alegria, interesse, medo ou até mesmo raiva.

Gatos com rabo curvado possuem um “sotaque”

Já descobrimos o que a cauda ereta significa, mas o que acontece com os felinos que tem o rabo curvado? Um outro estudo publicado na revista acadêmica The Veterinary Journal em 2024 explicou o “sotaque” causado pela diferença anatômica entre os gatos.

A curvatura de algumas raças afetaria principalmente durante a comunicação entre os próprios bichanos. Os pesquisadores observaram espécimes de cauda curvada e constataram que eles ainda eram capazes de estabelecer comunicações amigáveis com gatos da cauda normal.

O rabo enrolado dá ao gato um tipo de sotaque que pode demandar esforço para que os outros entendam, semelhante ao que ocorre com humanos. Mas é possível que outros sinais dos felinos sejam usados para se comunicar melhor, como a posição das orelhas.

