Ronronar: por que os gatos emitem esse som? Entenda

Um dos comportamentos que ainda levanta dúvidas a seu respeito é o ronronar. Afinal, por que os gatos ronronam? O som pode significar bem-estar, conexão com o tutor ou estado de alerta , explica Bruno Alvarenga, professor de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Brasília (CEUB).

Assim, o ronronar acontece a partir da contração e do relaxamento da laringe , liberando o ar no local e fazendo o barulho.

O comportamento é aprendido pelos filhotes a partir da convivência com a mãe nos primeiros dias de vida. As gatas usam o ronronar para se comunicar com os filhotes e evitar chamar a atenção de predadores.

Por isso, “filhotes que não tiveram contato com a mãe ou que pertencem a linhagens menos domesticadas podem não aprender a ronronar, ou o fazem de maneira menos evidente.”, explica o docente.

Ronronar: Quais os motivos por trás do comportamento

Felicidade



Um dos motivos do ronronar pode ser alegria, seja pela chegada ou carinho do tutor. Também costuma ser um indicativo da saúde do animal, visto que produzir o som contribui para o bom funcionamento de seu sistema imunológico.