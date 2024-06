5 doenças oculares comuns em cachorros e gatos

Conjuntivite e catarata são duas de muitas doenças oculares que podem aparecer tanto nos seres humanos quanto nos animais. Desde 2018, o mês de junho está sendo dedicado para conscientizar sobre as enfermidades oculares em humanos, e nada mais justo do que abranger os pets nessa ação. Chamado de “Junho Violeta Pet”, o movimento visa alertar os tutores sobre as principais doenças oculares que afetam os bichinhos.

Embora pouco divulgado, as doenças oculares em cachorros e gatos são relativamente comuns e podem variar em gravidade, desde problemas menores, que causam mínimo desconforto, até condições mais graves, que podem levar à perda da visão. Com base nisso, a Dra. Elaine Mello, médica-veterinária especializada em Oftalmologia do Veros Hospital Veterinário, lista algumas condições que podem afetar a saúde dos olhos dos animais. Confira!

1. Conjuntivite

A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, a membrana mucosa que reveste a parte branca do olho (esclera) e a parte interna das pálpebras. Podemos dizer que em pets, como cães e gatos, a conjuntivite pode ser causada por uma variedade de fatores e pode afetar um ou ambos os olhos.