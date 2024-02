5 filmes românticos para o Valentine’s Day

Este clássico do cinema britânico, dirigido por Richard Curtis, apresenta diversas histórias de amor que se entrelaçam na cidade de Londres durante o período natalino. Elas variam desde o romance do Primeiro Ministro (Hugh Grant) com uma de suas funcionárias (Martine McCutcheon) até a complicada relação entre um escritor (Colin Firth) e sua empregada portuguesa (Lúcia Moniz), passando pela paixão platônica de um jovem (Andrew Lincoln) pela recém-casada (Keira Knightley) de seu melhor amigo.

Esta comédia romântica, dirigida por Nancy Meyers, apresenta duas mulheres de lados opostos do Atlântico, Iris (Kate Winslet) e Amanda (Cameron Diaz), ambas sofrendo de desilusões amorosas. Em busca de uma escapada de seus problemas emocionais, elas decidem trocar de casas durante as férias de Natal.

Com isso, elas encontram o amor de maneiras inesperadas. Iris conhece Miles (Jack Black), um compositor de Hollywood, que a ajuda a recuperar sua autoestima e a ver a vida sob uma nova perspectiva. Enquanto isso, Amanda se envolve com Graham (Jude Law), irmão de Iris, um viúvo charmoso que a faz repensar sua abordagem em relação ao amor e aos relacionamentos.

4. Para Todos os Garotos que Já Amei (2018)

Baseado no aclamado livro de Jenny Han, “Para Todos os Garotos que Já Amei” é um filme da Netflix que conquistou o coração de espectadores em todo o mundo. A trama segue a vida de Lara Jean Covey (Lana Condor), uma adolescente introspectiva que escreve cartas de amor secretas para seus paqueras do passado, mas nunca com a intenção de enviá-las. No entanto, sua vida amorosa vira de cabeça para baixo quando as cartas são misteriosamente enviadas aos respectivos destinatários.

Entre eles, está Peter Kavinsky (Noah Centineo), o garoto mais popular da escola, que propõe um plano: fingir um namoro para fazer ciúmes em sua ex-namorada e, ao mesmo tempo, ajudar Lara Jean a lidar com a exposição indesejada. O que começa como uma farsa, no entanto, se transforma em uma jornada de autoconhecimento e descobertas sobre o amor verdadeiro.

Onde assistir: Netflix.

“De Pernas pro Ar 3” é uma comédia romântica brasileira que mistura humor e amor (Imagem: Reprodução digital | Globo Filmes)

5. De Pernas pro Ar 3 (2019)

“De Pernas pro Ar 3” é parte da bem-sucedida franquia de comédia romântica brasileira, dirigida por Julia Rezende. Ingrid Guimarães retorna ao papel de Alice, a empresária dona de uma rede de sex shops que, após conquistar o sucesso profissional, decide se aposentar e passar mais tempo com a família. No entanto, sua vida tranquila é interrompida quando ela descobre que sua mãe, interpretada por Denise Weinberg, está prestes a perder a casa devido a dívidas.

Determinada a ajudar, Alice decide voltar ao trabalho e embarca em uma viagem hilária à Paris com sua fiel escudeira Marcela (Maria Paula) para participar de uma importante feira de produtos eróticos. Enquanto isso, seu marido João (Bruno Garcia) enfrenta seus próprios desafios tentando manter a harmonia familiar na ausência de Alice. Com situações cômicas, reviravoltas inesperadas e muito amor, “De Pernas pro Ar 3” promete diversão e risadas do início ao fim.

Onde assistir: Globoplay, Telecine, Google Play Filmes e TV e YouTube.