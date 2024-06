Dia dos Namorados: 10 frases de amor para quem está sem ideia

Confira seleção realizada por dois modelos de inteligência artificial e escolha a sua declaração de amor no Dia dos Namorados

Na hora de se declarar, muitos apaixonados podem parafrasear Shakespeare ou escolher um trecho da música favorita. Mas com grandes sentimentos, é normal “dar branco” e esquecer todas as palavras certas a dizer à pessoa querida no Dia dos Namorados.

Sentiu alguma identificação? O bloqueio criativo, especialmente em datas especiais no relacionamento, nem sempre significa que o carinho não está presente. Existem, por exemplo, muitas formas de se declarar que vão além das palavras, focando em ações.

Na falta do que dizer, o importante é fazer: vale planejar um piquenique a dois, comprar um buquê de flores ou adaptar uma sessão de cinema na própria casa. E, se a vontade da declaração continua, selecionamos 10 frases de amor para quem precisa de ajuda.