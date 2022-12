Spotify: All I Want for Christmas is You de Mariah Carey quebra recorde de música mais ouvida em 24h

Canção de 1994 é queridinha do Natal e fica no topo dos charts anualmente desde 2019 no período natalino

A música "All I Want for Christmas", da cantora estadunidense Mariah Carey, já é um clássico do Natal. Neste ano, a canção teve mais de 21 milhões de streams na plataforma Spotify, tornando-se a música mais ouvida em 24 horas no app.

Ao todo, o hit foi escutado mais de 1 bilhão de vezes na plataforma. Neste domingo de Natal, a música atingiu o primeiro lugar da lista das 50 canções mais ouvidas globalmente. O ranking foi tomado de composições natalinas.

"All I Want For Christmas" foi lançada em 1994 no álbum Merry Christmas.

Apesar do sucesso inicial, foi em 2019, 25 anos após o lançamento, que a música ganhou novo clipe e quebrou recordes, ficando em primeiro lugar no ranking da Billboard Hot 100. Desde então, a canção atinge o topo dos charts musicais anualmente no período de natal.



