Caravanas de Natal da Coca-Cola visitam o Ceará; veja as cidades

Caravanas de Natal da Coca-Cola voltam a visitar o Ceará em 2024 Crédito: Wess Thug/Divulgação

O espírito natalino já começa a dar as caras no Ceará e, em novembro, três cidades recebem as visitas das caravanas de Natal da Coca-Cola. A informação é exclusiva do O POVO. Os desfiles têm o Papai Noel como protagonista e passagens dos caminhões por diferentes bairros. A travessia começa em Fortaleza nos dias 8, 9 e 10. No dia 11, uma segunda-feira, os municípios de Maracanaú e Maranguape receberão a visita do comboio natalino. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Relembre | Caravanas da Coca-Cola visitaram o Ceará em 2023

Neste ano, a campanha de Natal da Coca-Cola é intitulada “Desperte o Papai Noel que Há em Você”. As caravanas percorrem o País e levam o espírito natalino ao público com veículos iluminados e decorações temáticas. Caravana Coca-Cola 2024: Rotas em Fortaleza Os desfiles das caravanas em Fortaleza começam no dia 8, a partir das 18 horas, com passagens pelo Supermercado Cometa Julio Lima, com paradas no Centro de Formação Olímpico (CFO) e Super do Povo Parque Dois Irmãos. O percurso é finalizado no Mix Mateus José Walter. Caravanas de Natal da Coca-Cola voltam a visitar o Ceará em 2024 Crédito: Wess Thug/Divulgação Caravanas de Natal da Coca-Cola voltam a visitar o Ceará em 2024 Crédito: Wess Thug/Divulgação Caravanas de Natal da Coca-Cola voltam a visitar o Ceará em 2024 Crédito: Wess Thug/Divulgação default Crédito: Wess Thug/Divulgação