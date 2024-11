Veja como cada signo se comporta no Natal

O Natal é comemorado de diversas maneiras ao redor do mundo, frequentemente refletindo as preferências pessoais e culturais de cada grupo ou indivíduo. Contudo, a Astrologia pode oferecer uma perspectiva interessante sobre como cada pessoa escolhe celebrar essa data especial. Enquanto alguns signos preferem momentos mais tranquilos e acolhedores, outros se encantam por grandes festas cheias de animação e pessoas.

A paciência não é uma das virtudes do taurino na noite de Natal. Ele tende a antecipar a festa, aproveitando uma rabanada ou outro doce antes da ceia. A expectativa pelo momento de comer é tão grande que ele mal aguenta esperar pela troca de abraços, preferindo garantir que possa descansar logo após se deliciar com a comida.

Gêmeos

O geminiano socializa com todos os parentes e tem sempre novas histórias para contar (Imagem: iambrijesh.kumar | Shutterstock)

O geminiano socializa com todos os parentes. Dá risada com as tias, troca memes com os primos e ainda organiza brincadeiras para animar a galera. Sempre tem uma piada ou história nova para contar e adora narrar o amigo oculto com muito suspense.

Câncer