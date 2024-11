Cartinhas de Natal podem ser adotadas em shopping de Fortaleza

Árvore do Bem, no Shopping Benfica, faz com que crianças carentes sejam apadrinhadas e ganhem presentes de Natal

Com o Projeto Árvore do Bem, o Shopping Benfica realiza, por mais um ano, o apadrinhamento de crianças carentes e convida os consumidores do estabelecimento a contribuírem para a ação solidária.

Instalada no térreo do shopping, a Árvore do Bem conta com mil cartinhas escritas por crianças que foram selecionadas pelas entidades: Associação do Amigo Umbandista, Creche Amadeu Barros Leal, Instituto Abraço Solidário, Instituto Tia Dja Centro de Terapias Multidisciplinar, Instituto Casa da Gui, Lar Santa Mônica, Anspaz Fortaleza, Fundação Educacional Silvestre Gomes e Associação de Moradores do Alto Alegre.

Árvore do Bem, no Shopping Benfica, faz com que crianças carentes sejam apadrinhadas e ganhem presentes de Natal Crédito: Shopping Benfica/Divulgação

“A Árvore do Bem é um convite para todos que visitam o shopping a se envolverem e se tornarem parte de uma corrente do bem. Cada cartinha apadrinhada é uma oportunidade de fazer a diferença na vida de uma criança”, afirma João Soares Neto, empreendedor do Shopping Benfica, em comunicado enviado à imprensa.