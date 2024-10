Dia do Pão: significado da data, tipos de pães e origem das padarias

16 de outubro é celebrado o Dia Mundial do Pão, alimento simbólico em diversas culturas; saiba origem da data, tipos de pães e como as padarias surgiram

No Oriente Médio, Norte da África, Europa e em países de origem europeia, o pão é considerado um alimento básico e tem uma data dedicada a ele: 16 de outubro é o Dia Mundial do Pão . Conheça história, significado da data e como surgiram as padarias, segundo a antropóloga e colunista de gastronomia do O POVO , Vanessa Moreira .

O Dia Mundial do Pão foi criado no ano de 2000, em Nova York, nos Estados Unidos, pela União Internacional de Padeiros e Confeiteiros (UIBC). O propósito da data visa lembrar a população da importância desse alimento que é considerado um mais antigos do mundo.

Não coincidentemente, o Dia Mundial do Pão coincide com o Dia Mundial da Alimentação.

Feito com farinha integral, é mais denso e rico em fibras do que o pão branco.

Pão de centeio

Feito com farinha de centeio, é mais denso e com um sabor mais robusto.



Pumpernickel

Um pão alemão denso e escuro, feito de farinha integral de centeio.



Brioche

Pão francês macio e adocicado, com uma textura leve e amanteigada.



Pão de milho

Feito com farinha de milho, muito comum nos Estados Unidos e no Brasil.



Bagel

Pão em formato de anel, fervido antes de ser assado, com uma crosta mais dura e interior macio.



Pão de batata

Pão feito com adição de batata à massa, resultando em uma textura mais macia.



Pão australiano

Um pão escuro e adocicado, geralmente feito com mel e farinha integral.



Pão chapati

Pão indiano fino e sem fermento, geralmente usado para acompanhar refeições.

VEJA: Pão de forma dá resultado positivo no bafômetro?



Dia Mundial do Pão: como surgiram as padarias?

Saiba um pouco de como foi o crescimento das padarias no Brasil Crédito: Pexels / Tran

De acordo com a antropóloga Vanessa Moreira, muitos acreditam que as padarias começaram a existir em Roma, na Itália, com a criação das primeiras escolas de padeiro e dos primeiros comércios de pão.

Acredita-se que muito do que os romanos sabiam sobre a produção de pães tenha sido absorvido da cultura grega, já que muitas padarias eram pertencentes a imigrantes gregos que viviam em Roma.

"O crescimento da classe burguesa na Idade Média, com poder aquisitivo, levou ao desenvolvimento do comércio e economia e o crescimento das tradicionais padarias de bairro que produziam o pão que agora, era mais acessível em variadas formas," comentou a colunista do O POVO.

Apesar da Revolução Industrial, foi somente nos tempos modernos, com processos de refinamento da farinha e uma melhor compreensão dos processos de fabricação permitiram, que o pão começou a ser produzido em larga em escala e com rapidez, a um baixo custo e com qualidade.

"A recuperação econômica do pós-guerra com o desenvolvimento tecnológico em todos os setores, finalmente trouxe às pequenas padarias e confeitarias, algumas máquinas tradicionais do segmento como a amassadeira, as modeladoras e os fornos", detalhou Vanessa.

Nas décadas de 80 e 90, a indústria passou a oferecer produtos padronizados para centenas de consumidores, chegando mesmo a pôr em xeque a existências das padarias artesanais de bairro.

Conforme explica a antropóloga, foi no século XXI que se abriram as possibilidades para o mercado do pão. Isso porque, além de ser um alimento "padrão", havia uma certa comodidade, pois é disponível a qualquer hora devido ao avanço da tecnologia.

No Brasil, a receita chegou para ficar por volta de 1835, no Rio de Janeiro, capital do país na época. Desde então, o pão francês, culturalmente a cara do Brasil, é presença certa nas padarias de todo o país.

CONFIRA: Com mais de 8 mil anos de idade, pão mais antigo do mundo é encontrado na Turquia