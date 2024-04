Com mais de 8 mil anos de idade, pão mais antigo do mundo é encontrado na Turquia

Considerado o pão mais antigo do mundo, a descoberta tem cerca de 8.600 anos de idade e foi feito com trigo, água e sementes

A hipótese é de que o suposto padeiro juntou os ingredientes e fez uma massa esponjosa do tamanho da palma de uma mão. Porém, a pessoa optou por não cozinhar a mistura e deixou-a perto de um fogão onde, com o passar do tempo, foi coberta por camadas de terra.

Esse fator possibilitou a identificação da massa a olho nu. E com os resultados das análises microscópicas, os cientistas confirmaram estar diante do pão mais antigo do mundo.

Ainda segundo as pesquisas, o fato de o pão apresentar uma camada de argila ao seu redor possibilitou a preservação do material. E por não ter sido cozida, a mistura preservou amidos e outros compostos oriundos da fermentação, que ajudaram na identificação do material. Tais características tornaram a descoberta única no mundo, segundo Ali Umut Türkan.

Além de análises microscópicas, testes de carbono detectaram que a massa foi feita numa data aproximada ao ano 6.600 antes de Cristo. Essa época é considerada pelos historiadores como parte do período chamado "Neolítico", ou "Idade da Pedra Polida".

A mistura foi encontrada na antiga cidade de Çatalhöyük, atual Konya, na região central da Turquia. Crédito: Reprodução / Instagram Necmettin Erbakan Üniversitesi

As principais ações humanas no Neolítico foram o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, a utilização do arco e flecha e da dominação do fogo. Estas ferramentas abriram caminho para que o ser humano se organizasse em vilas e, posteriormente, em cidades, abandonando as práticas nômades Sem habitação fixa, que muda de lugar conforme as necessidades. .